 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 08:17 صباحاً
روابط سريعة
مصرع 8 أشخاص إثر تحطم مروحية في أندونيسيا
تحطم طائرة‎

مصرع 8 أشخاص إثر تحطم مروحية في أندونيسيا

2017-07-03 07:41:38
متابعات

لقي 8 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة مروحية في إندونيسيا، حسبما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، استنادا إلى السلطات المحلية.

وبحسب الوكالة، فإن المروحية كانت في مهمة إجلاء في جزيرة يافا، حيث ثار البركان يوم 2 يوليو/تموز.

وأعلنت السلطات، في وقت سابق، أن البركان قذف عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 50 مترا وأن 10 سياح أصيبوا بجروح نتيجة ذلك.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3