مصرع 8 أشخاص إثر تحطم مروحية في أندونيسيا

لقي 8 أشخاص مصرعهم في تحطم طائرة مروحية في إندونيسيا، حسبما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، استنادا إلى السلطات المحلية.

وبحسب الوكالة، فإن المروحية كانت في مهمة إجلاء في جزيرة يافا، حيث ثار البركان يوم 2 يوليو/تموز.

وأعلنت السلطات، في وقت سابق، أن البركان قذف عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 50 مترا وأن 10 سياح أصيبوا بجروح نتيجة ذلك.