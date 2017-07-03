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حدث فى مثل هذا اليوم 3 يوليو .. اختراع أول سيارة تعمل بمحرك بخاري
اختراع أول سيارة تعمل بمحرك بخاري

حدث فى مثل هذا اليوم 3 يوليو .. اختراع أول سيارة تعمل بمحرك بخاري

2017-07-03 07:37:04

1250: المصريون يعتقلون ملك فرنسا “لويس التاسع” في معركة فارسكور خلال الحملة الصليبية السابعة.

1778: القوات البريطانية ترتكب مجزرة في وايومنغ في الغرب الأمريكي راح ضحيتها 360 شخص منهم أطفال ونساء.

1778: بروسيا تعلن الحرب على النمسا.

1819: الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم “بنك المدخرات لنيويورك”.

1886: المهندس والمخترع الألماني “كارل بنز” يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري من اختراعه.

1890: انضمام ولاية أيداهو للولايات المتحدة لتصبح الولاية 43 في ترتيب الانضمام.

1915: وقوع معركة “الدكيم” في منطقة لحج اليمنية وانتصرت فيها القوات اليمنية التركية على قوات سلطان لحج علي بن أحمد الموالية للإنجليز.

1928: أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن.

1948: تحرير العبيد في مستعمرة جزر الأنتيل الدنماركية.

1962: جبهة التحرير الوطني الجزائرية تعلن انتهاء ثورة التحرير بعد أن أقرت فرنسا باستقلال الجزائر ولم يتبقى سوى التصديق الرسمي على الاتفاق بين الجانبين.

1979: الرئيس الأمريكي “جيمي كارتر” يوقع على اتفاق يقضي بمنح مساعدات سرية للمعارضين للحكم السوفيتي بأفغانستان.

1988: سفينة حرب أمريكية تسقط طائرة ركاب مدنيين إيرانية في الخليج العربي قتل على إثرها 290 شخص.

2004: الافتتاح الرسمي لقطار الأنفاق في بانكوك بتايلاند.

2013: بيان الجيش والأزهر والكنيسة وبعض الأحزاب السياسية في مصر بعزل “محمد مرسى” عن الحكم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولى “عدلى منصور” رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد لفترة مؤقتة.

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