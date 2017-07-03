الصين تضخ 30 مليار دولار من الاستثمارات في أفريقيا2017-07-03 07:36:04
ضخت الصين ما يقرب من 30 مليار دولار لمساعدة البلدان الأفريقية في مشروعات مختلفة كانت تعهدت بتقديمها للقارة السوداء لتصبح أكبر شريك موثوق فيه يسهم في الإسراع من جهود التحديث الزراعي والتنمية الصناعية.
وكانت الصين تعهدت بتقديم دعم قدره 60 مليار دولار لدعم أفريقيا خلال القمة السادسة لمنتدى التعاون الصيني
الأفريقي الذي استضافته جوهانسبرج في جنوب أفريقيا في ديسمبر 2015.
وتعهد وزير الخارجية الصيني يانج وي، في تصريحات أدلى بها على هامش جلسة برلمانية في العاصمة الصينية بكين، بمواصلة بلاده تقوية علاقاتها مع أفريقيا من أجل دعم القارة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأوضاع العالمية المضطربة.
ولفت وي إلى أن بكين خصصت 60 مليار دولار للتنمية في أفريقيا وقامت بالفعل بضخ ما يقرب من نصف ما تعهدت به، قائلاً “إن هناك رابطة وثيقة تجمع الصين وأفريقيا في مستقبل مشترك، فالتعاون المتبادل بين الشقيقين بغض النظر عن كيف تسير الأوضاع الدولية أو الاقتصاد العالمي، وما يميز التعاون الصيني الأفريقي أن الصين دوماً تحافظ على وعودها”.
وبين أن هناك مشروعات نفذت فعليا منذ قمة جوهانسبرج من بينها إتمام خط سكك حديد أديس أبابا وجيبوتي، كما أنه يتوقع في القريب العاجل الانتهاء من خط سكك حديد يربط بين مومباسا ونيروبي إلى جانب عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا في الكونغو وتنزانيا وغيرها من الدول.
وأشار المسؤول الصيني إلى أن “هناك تقدماً راسخاً في إقامة عدد من المناطق الصناعية في أنحاء أفريقيا”، مؤكداً أن الصين ستصبح الشريك الأكثر موثوقية في الإسهام في تسريع خطى التحديث الزراعي والتنمية الصناعية بما يتيح للقارة الأفريقية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
-
الحكومة السعودية ترفع رسوم إقامة العمالة.. تصل ل 800 ريال شهريا في 2020
قررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد “هوية المقيم”، وذلك من بداية ...Sun, 02 Jul 2017 11:31:23 GMT
-
"صدام وشيك" بين سفن حربية صينية وبارجة أمريكية
أرسلت الصين سفنا حربية ومقاتلات، الأحد، لإرغام بارجة أمريكية على الابتعاد عن جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي. ونددت وزارة الخارجية الصينية باقتراب ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
ننشر الاخبار المتوقعة اليوم الاثنين
بودابست (المجر).. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يزور المجر حاليا ، مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان ، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات ...Mon, 03 Jul 2017 05:28:30 GMT
-
الصين تفشل في إطلاق صاروخ يحمل أثقل قمر صناعي
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فشل محاولة الصين إطلاق صاروخ جديد من طراز “لونج مارش 5 واي 2” كان يحمل ما وصفته الحكومة بأنه أثقل أقمارها الصناعية على ...Mon, 03 Jul 2017 05:14:35 GMT
-
الصين تضخ 30 مليار دولار من الاستثمارات في أفريقيا
ضخت الصين ما يقرب من 30 مليار دولار لمساعدة البلدان الأفريقية في مشروعات مختلفة كانت تعهدت بتقديمها للقارة السوداء لتصبح أكبر شريك موثوق فيه يسهم في الإسراع من جهود ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
بينهم "صليحة" .. مهرجان المسرح يكرم خمسة من رموزه
يكرم المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الدكتور حسن عطية، في دورته العاشرة، التي تحمل اسم الناقدة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، خمسة من رموز المسرح المصري. وتضم قائمة ...Mon, 03 Jul 2017 04:21:45 GMT
-
أحمد كمال : قرأت "واحة الغروب" 12 مرة قبل تجسيد الشيخ
قال الفنان أحمد كمال ، إنه قرأ رواية “واحة الغروب” للكاتب بهاء طاهر حوالى 12 مرة لدرجة أنه يكاد يكون قد حفظها قبل أن يشارك فى مسلسل بنفس الاسم عرض فى رمضان الماضى. ...Mon, 03 Jul 2017 04:33:48 GMT
-
مقتل 15 وإجلاء عشرات الآلاف في فيضانات بجنوب الصين
قالت وسائل إعلام حكومية إن الفيضانات في جنوب الصين قتلت ما لا يقل عن 15 شخصا خلال اليومين الماضيين وأدت إلى إجلاء عشرات الآلاف. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
6 قضايا تتصدر مباحثات السيسي ووفد الكونجرس الأمريكي
يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات مع وفد من الكونجرس الأمريكي يضم روجر ويكر، رئيس لجنة السياسة والأمن ...Sun, 02 Jul 2017 09:31:48 GMT