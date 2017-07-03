ضخت الصين ما يقرب من 30 مليار دولار لمساعدة البلدان الأفريقية في مشروعات مختلفة كانت تعهدت بتقديمها للقارة السوداء لتصبح أكبر شريك موثوق فيه يسهم في الإسراع من جهود التحديث الزراعي والتنمية الصناعية.

وكانت الصين تعهدت بتقديم دعم قدره 60 مليار دولار لدعم أفريقيا خلال القمة السادسة لمنتدى التعاون الصيني

الأفريقي الذي استضافته جوهانسبرج في جنوب أفريقيا في ديسمبر 2015.

وتعهد وزير الخارجية الصيني يانج وي، في تصريحات أدلى بها على هامش جلسة برلمانية في العاصمة الصينية بكين، بمواصلة بلاده تقوية علاقاتها مع أفريقيا من أجل دعم القارة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأوضاع العالمية المضطربة.

ولفت وي إلى أن بكين خصصت 60 مليار دولار للتنمية في أفريقيا وقامت بالفعل بضخ ما يقرب من نصف ما تعهدت به، قائلاً “إن هناك رابطة وثيقة تجمع الصين وأفريقيا في مستقبل مشترك، فالتعاون المتبادل بين الشقيقين بغض النظر عن كيف تسير الأوضاع الدولية أو الاقتصاد العالمي، وما يميز التعاون الصيني الأفريقي أن الصين دوماً تحافظ على وعودها”.

وبين أن هناك مشروعات نفذت فعليا منذ قمة جوهانسبرج من بينها إتمام خط سكك حديد أديس أبابا وجيبوتي، كما أنه يتوقع في القريب العاجل الانتهاء من خط سكك حديد يربط بين مومباسا ونيروبي إلى جانب عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا في الكونغو وتنزانيا وغيرها من الدول.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن “هناك تقدماً راسخاً في إقامة عدد من المناطق الصناعية في أنحاء أفريقيا”، مؤكداً أن الصين ستصبح الشريك الأكثر موثوقية في الإسهام في تسريع خطى التحديث الزراعي والتنمية الصناعية بما يتيح للقارة الأفريقية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.