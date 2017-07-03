مقتل 15 وإجلاء عشرات الآلاف في فيضانات بجنوب الصين

قالت وسائل إعلام حكومية إن الفيضانات في جنوب الصين قتلت ما لا يقل عن 15 شخصا خلال اليومين الماضيين وأدت إلى إجلاء عشرات الآلاف.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أمس الأحد إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم وفقد ثلاثة آخرون بعد أمطار غزيرة في منطقة قوانغشي مما أدى إلى إجلاء ما يربو على 23 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وفي اقليم هونان المجاورة قالت شينخوا إن السلطات أجلت ما يزيد على 300 ألف شخص وإن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الصينية هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وتقتل الفيضانات عشرات الأشخاص سنويا في الصين خلال موسم الأمطار الصيفي.