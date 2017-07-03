 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 08:21 صباحاً
روابط سريعة
مقتل 15 وإجلاء عشرات الآلاف في فيضانات بجنوب الصين
فيضانات في الصين

مقتل 15 وإجلاء عشرات الآلاف في فيضانات بجنوب الصين

2017-07-03 07:30:11
متابعات

قالت وسائل إعلام حكومية إن الفيضانات في جنوب الصين قتلت ما لا يقل عن 15 شخصا خلال اليومين الماضيين وأدت إلى إجلاء عشرات الآلاف.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أمس الأحد إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم وفقد ثلاثة آخرون بعد أمطار غزيرة في منطقة قوانغشي مما أدى إلى إجلاء ما يربو على 23 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وفي اقليم هونان المجاورة قالت شينخوا إن السلطات أجلت ما يزيد على 300 ألف شخص وإن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الصينية هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وتقتل الفيضانات عشرات الأشخاص سنويا في الصين خلال موسم الأمطار الصيفي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3