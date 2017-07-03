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جون ماكين: لا سلام في المنطقة دون باكستان
جون ماكين

جون ماكين: لا سلام في المنطقة دون باكستان

2017-07-03 07:26:38
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قال السناتور الأمريكي جون ماكين أمس الأحد إن السلام لا يمكن أن يتحقق في أفغانستان أو باقي المنطقة دون تعاون باكستان وذلك لدى زيارته لإسلام أباد قبل مراجعة من الولايات المتحدة لاستراتيجيتها الخاصة بالحرب في أفغانستان.

والتقى ماكين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي بمستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية سرتاج عزيز وبقائد الجيش الجنرال قمر جاوید باجوا.

وقال ماكين للتلفزيون الباكستاني لدى مغادرته الاجتماع “علاقتنا ربما أهم الآن من أي وقت مضى”.

وفي وقت لاحق قال مكين الذي رافقه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ “لن نحظى بالسلام في المنطقة بدون باكستان”.

وقال عزيز إن الشراكة الاستراتيجية بين باكستان والولايات المتحدة “ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وما يتخطاها”. وعزيز هو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية لأن نواز شريف يشغل منصب وزير الخارجية بنفسه.

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