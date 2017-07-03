بودابست (المجر).. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يزور المجر حاليا ، مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان ، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

أديس أبابا (أثيوبيا).. يرأس المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، الوفد المصري في افتتاح الدورة العادية الـ29 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي تحت شعار”تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار فى الشباب”.

كراكوف (بولندا).. تشارك وزارة الآثار في الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي في دورته الـ41 في بولندا بمشاركة 21 دولة هم أطراف الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي (اليونسكو 1972).

القاهرة.. يصوت مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018، ومشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017- 2018 والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة.

القاهرة.. يصدر مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” في جلسته الختامية “إعلان القاهرة” (ميثاق للمرأة المصرية بالخارج).

الإسكندرية.. تنظم مكتبة الإسكندرية، الاحتفالية السنوية الخامسة لتخريج أبنائها من أعضاء رابطة الصفوة الأفارقة، بحضور عدد من سفراء الدول الأفريقية، وممثلي وزارة الخارجية المصرية، والاتحاد الأفريقي.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا كرة القدم بناديي سموحة وطلائع الجيش في الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، باستاد برج العرب بالإسكندرية.