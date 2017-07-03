ننشر الاخبار المتوقعة اليوم الاثنين2017-07-03 07:26:31
بودابست (المجر).. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يزور المجر حاليا ، مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان ، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.
أديس أبابا (أثيوبيا).. يرأس المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، الوفد المصري في افتتاح الدورة العادية الـ29 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي تحت شعار”تسخير العائد الديموجرافي من خلال الاستثمار فى الشباب”.
كراكوف (بولندا).. تشارك وزارة الآثار في الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي في دورته الـ41 في بولندا بمشاركة 21 دولة هم أطراف الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي (اليونسكو 1972).
القاهرة.. يصوت مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018، ومشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017- 2018 والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة.
القاهرة.. يصدر مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” في جلسته الختامية “إعلان القاهرة” (ميثاق للمرأة المصرية بالخارج).
الإسكندرية.. تنظم مكتبة الإسكندرية، الاحتفالية السنوية الخامسة لتخريج أبنائها من أعضاء رابطة الصفوة الأفارقة، بحضور عدد من سفراء الدول الأفريقية، وممثلي وزارة الخارجية المصرية، والاتحاد الأفريقي.
الإسكندرية.. يلتقي فريقا كرة القدم بناديي سموحة وطلائع الجيش في الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، باستاد برج العرب بالإسكندرية.
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الحكومة السعودية ترفع رسوم إقامة العمالة.. تصل ل 800 ريال شهريا في 2020
قررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد “هوية المقيم”، وذلك من بداية ...Sun, 02 Jul 2017 11:31:23 GMT
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ننشر الاخبار المتوقعة اليوم الاثنين
بودابست (المجر).. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يزور المجر حاليا ، مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان ، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات ...Mon, 03 Jul 2017 05:28:30 GMT
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الصين تفشل في إطلاق صاروخ يحمل أثقل قمر صناعي
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فشل محاولة الصين إطلاق صاروخ جديد من طراز “لونج مارش 5 واي 2” كان يحمل ما وصفته الحكومة بأنه أثقل أقمارها الصناعية على ...Mon, 03 Jul 2017 05:14:35 GMT
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بينهم "صليحة" .. مهرجان المسرح يكرم خمسة من رموزه
يكرم المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الدكتور حسن عطية، في دورته العاشرة، التي تحمل اسم الناقدة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، خمسة من رموز المسرح المصري. وتضم قائمة ...Mon, 03 Jul 2017 04:21:45 GMT
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أحمد كمال : قرأت "واحة الغروب" 12 مرة قبل تجسيد الشيخ
قال الفنان أحمد كمال ، إنه قرأ رواية “واحة الغروب” للكاتب بهاء طاهر حوالى 12 مرة لدرجة أنه يكاد يكون قد حفظها قبل أن يشارك فى مسلسل بنفس الاسم عرض فى رمضان الماضى. ...Mon, 03 Jul 2017 04:33:48 GMT
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6 قضايا تتصدر مباحثات السيسي ووفد الكونجرس الأمريكي
يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات مع وفد من الكونجرس الأمريكي يضم روجر ويكر، رئيس لجنة السياسة والأمن ...Sun, 02 Jul 2017 09:31:48 GMT
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اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويدخل الفريق ...Sun, 02 Jul 2017 07:29:40 GMT
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"الطابق الألف" لكاثرين ماكغي تترجم للعربية
عن الدار العربية للعلوم «ناشرون في بيروت»، صدرت ترجمة رواية «الطابق الألف» من تأليف كاثرين ماكغي وترجمة أوليج عوكي، والرواية تقع في 556 من القطع المتوسط، وتدور ...Sun, 02 Jul 2017 23:03:45 GMT
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عمرو أديب: الجهاز الإداري بالدولة بحاجة إلى ثورة يوميًا
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجهاز الإداري بالدولة بحاجة إلى ثورة كل يوم وليس لثورة 30 يونيو فقط، لافتا إلى أن الجهاز الإداري بالدولة لا يقوم بعمله ويتسبب في تعجيز ...Sun, 02 Jul 2017 22:16:43 GMT