أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم /الاثنين/ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر، بالاضافة إلى عدد من القضايا المحلية وافتتاح مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”.

وتناولت صحيفة “الأهرام” تحت عنوان “السيسى يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة”، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا، وعضوية بعض النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وأبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي أن التحديات الراهنة، التي يشهدها الشرق الأوسط، تتطلب من مصر والولايات المتحدة الأمريكية تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة، بما يحقق مصالحهما.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسى تطرق إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الأمني، أو من خلال الأبعاد التنموية والثقافية والفكرية، مؤكدا أهمية تبني المجتمع الدولي استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب، واتخاذ موقف حازم ضد الدول التي تمول الجماعات الإرهابية، وتمدها بالسلاح والمقاتلين، وتوفر لها الغطاء السياسي والإعلامي، فضلا عن التعامل مع جميع الجماعات الإرهابية بمعيار واحد.

ونشرت “الأهرام” تحت عنوان “حجازي يبحث تسوية الأزمة الليبية مع عضو المجلس الأعلى”، نبأ استقبال رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وفدا من الشخصيات السياسية الليبية الفاعلة وأعيان ورجال الأعمال من مدينة مصراتة برئاسة السيد أبو القاسم عضو المجلس الأعلى للدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل البناء على نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة منذ شهر ديسمبر 2016 للتوصل إلى تسوية مناسبة للأزمة الليبية، بالإضافة إلى سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبهم ، أكد المشاركون التزامهم الكامل بالثوابت الوطنية وفى مقدمتها وحدة الأراضي الليبية وحرمة الدم والعمل على إقامة دولة مدنية وديمقراطية حديثة وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، ومكافحة التطرف والإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية.

وناقش الاجتماع سبل دعم العلاقات بين الشعبين الشقيقين، والتسهيلات التي يمكن تقديمها لتيسير تحركات الأفراد وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والاتفاق على إجراءات عملية لوضع هذه التسهيلات موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وتحت عنوان “رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”: الرئيس يؤكد أن تنمية مصر واستقرارها لم يكن ليتم لولا مشاركة المرأة”، ذكرت الصحيفة أن المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بحضور 30 سيدة مصرية من الناجحات في الخارج ممن يمتلكن تجارب علمية وحياتية عظيمة، وممن شاركن في صياغة حياة أفضل لبلاد المهجر.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسى، وإيمانه العميقَ بأهمية دور المرأة المصرية فى الماضي والحاضرِ والمستقبل، وتأكيده أن تنمية مصر وتقدمها واستقرارها لم يكن ليتم لولا مشاركةُ المرأة فى جميع مجالاتِ الحياة، مؤكدا أن دور المرأةِ المصريةِ لم يقف عند حد المشاركة الفاعلةِ في ثورة 30 يونيو، ولكنه امتد بعدها ليقدم التضحيةَ والفداء في معركةِ القضاء على الإرهاب، بتقديم الشهداءَ في المعارك ضد قوى الجهل والظلام .

وأكدَ رئيس الوزراء أن مصرَ قوية واجهت كل التحديات بفكر التنمية والتقدم واتخاذ السياساتِ الإصلاحية الجذرية وتنفيذِ البرامج ِ الجادة التي بدأتْ في وضع البلادِ في مسارِها الصحيح مسخرة كلَّ إمكاناتها لتحقيق تنمية مستدامة لمصلحة الأجيال الحالية والأجيال ِ القادمة.

وأوضح أن الحكومة وهى تسير في برنامج ِ الإصلاح ِ الاقتصادي بخطواتٍ جادة ومدروسة اعتمدتْ على تفهم المصريين لهذه الإصلاحاتِ وقناعتهِم بجدواها ومساندتِهم لها.

وقال إن المرأةَ المعيلةَ تأتى في مقدمة الفئاتِ الأولى بالرعاية ولهذا تهتم الحكومة كثيرا بدعم المرأة وتمكينِها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وذلك عن طريق تنفيذِ عدة برامج تمكنُها من المشاركة الكاملة فى صياغة مستقبل لمصر أكثر إشراقاً وازدهارا.

وتحت عنوان “رئيس الوزراء يلزم الجهات الصحية بتحديد احتياجاتها من المستلزمات”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمناقشة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية بحضور محافظ البنك المركزي وكل من وزراء الإنتاج الحربي والصحة والسياحة والتعليم العالي ورئيس اللجنة وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار مساعي الحكومة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة، واستعراض تقرير حول نشاط لجنة شراء الأدوية والتي بدأت عملها منذ عام 2015 في تلبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة المستشفيات التابعة للجهات الحكومية، واستعراض ما حققته من تخفيضات كبيرة في الأسعار فضلاً عن شروط أفضل للتعاقد والتي من بينها زيادة عدد سنوات الضمان.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لحل المشاكل التي تعوق عمل اللجنة، مؤكداً ضرورة قيام كافة الجهات الطالبة بالانتهاء من قوائم احتياجاتها في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو الجاري؛ حتى يتسنى الانتهاء من دراستها واستكمال باقي الإجراءات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تضمن تسهيل الاجراءات الجمركية، مشدداً في الوقت ذاته علي أهمية العمل علي زيادة التصنيع المحلي من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية لتلبية احتياجات المواطنين.

بدورها، أشارت صحيفة “الأخبار” إلى “خلافات حول تقرير استشاري سد النهضة وراء تأخير اجتماع الخرطوم”، ومطالبة مصر بتحديد موعد لعقد اجتماع جديد للجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة علي المستوي الوزاري في أسرع وقت، لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة فيما يتعلق باتخاذ القرار المناسب بشأن “التقرير الاستهلالي” الذي أصدره المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتي الآن، وذلك لضمان المضي قدما في إعداد الدراسات وفقا للإطار الزمني المتفق عليه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسئول باللجنة الوطنية الثلاثية أن عدم اتفاق اللجنة علي تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي هو السبب وراء عدم تحديد موعد للاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية الثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم حتي الان ، والذي كان من المقرر عقده الشهر الماضي.

وأشار المصدر إلي أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع القادم المقرر عقده في الخرطوم بمشاركة الفنيين ووزراء الري بالدول الثلاث؛ وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر علي معدلات تدفق المياه في مجري النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة علي مجري النهر، أو نظم تشغيلها.

وتحت عنوان “50 مليار دولار إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن تلك الحصيلة تضمنت استثمارات وتنازلات عن العملة واتفاقيات دولية.

وأشارت الصحيفة إلى إجمالي ما تم توفيره من النقد الأجنبي، من خلال البنك المركزي والبنوك الأخرى، خلال الفترة من 15 نوفمبر 2015 حتى 17 مايو 2017، بلغ 97 مليار دولار، وتم استخدامها لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية وغيرها، لتلبية الاحتياجات..كما أشارت إلى هبوط سعر الدولار بمقدار 15 قرشا في عدد من البنوك أمس، لتتراوح متوسطات الأسعار بين 17.89 و18 جنيها للشراء و17.99 و18.08 جنيه للبيع.

وتحت عنوان “قابيل: استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ساهم في جذب الاستثمارات”، تناولت صحيفة “الأخبار” إعلان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر، وذلك بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يتم تنفيذها في مصر في الوقت الحالي.

وأشار إلي أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انعكست في التقارير الإيجابية للبنك والصندوق الدوليين، والتحسن الإيجابي في مؤسسات التقييم السيادي عن مصر، بالإضافة إلي استهداف مراكز متقدمة في مؤسسات التصنيف الدولية، والتي ساهمت في نجاح المباحثات بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلي الشركات العالمية وعلي رأسها شركة ديزني.

وأبرزت “الأخبار” نبأ “طرح 28 ألف قطعة أرض للمواطنين والمستثمرين”، عبر وزارة وزارة الإسكان الأسبوع المقبل كأكبر عدد لأراضي القرعة للمواطنين وأراضي الاستثمار والخدمات بالمدن الجديدة بنظام القرعة و74 قطعة استثمار و220 أخري كأراضي خدمات فضلا عن وحدات إسكان اجتماعي متميز ووحدات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة وبرنامج زمني للانتهاء من توصيل المرافق لعدد من الأراضي التي سيتم طرحها وفي مراحل توصيل المرافق لها حالياً وأن يُوقع رئيس كل جهاز مدينة علي خطة تسليم محددة للأراضي كاملة المرافق.

وأضافت أن مدبولي أعلن أنه تم تكليف مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الإعلان عن حجز وحدات محور جديد للإسكان المتميز تحت مسمي “سكن مصر” وهي وحدات بمساحة حوالي 100 متر للوحدة تشطيب كامل علي مستوي عالٍ وفي مدن متميزة تشهد إقبالا علي الحجز منها: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، الشروق، دمياط الجديدة، وبتيسيرات في السداد بنظام التمويل العقاري لمن يرغب أو السداد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص التكنولوجيا، وتحت عنوان “4 ميجا أقل سرعة إنترنت محلياً.. نهاية العام”، نقلت “الجمهورية” إعلان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأي مواطن ستكون 4 ميجا بنهاية العام.

ونقلت الصحيفة عن الوزير أن 47% من الخطوط الحالية يصل إلي أكثر من 4 ميجا و53% يصل إلي 16 ميجا.

أما فيما يتعلق بالبيئة، فنقلت صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “وزير البيئة: قناديل البحر.. غير سامة”، تأكيد الدكتور خالد فهمي أن قناديل البحر التي ظهرت علي شواطئ ساحل البحر المتوسط غير سامة ولا تشكل خطراً علي حياة الإنسان مشيراً إلي أنه فور ظهورها تم تشكيل مجموعة عمل علمية متخصصة في مجال علوم البحار لبحث ودراسة الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها.

وأنه تم فحص أنواع قناديل البحر التي ظهرت وتبين وجود نوعين فقط من إجمالي عشرة أنواع مسجلة في البحر المتوسط وهي أنواع غير سامة ولا تشكل خطراً علي حياة الإنسان.

وأصدرت وزارة البيئة بياناً أكدت فيه أنه لا صحة لما ورد ببعض المواقع الإلكترونية من غلق بعض الشواطئ المصرية نتيجة ظهور أحد أنواع القناديل السامة الزرقاء المعروفة باسم البارجة البرتغالية، مؤكداً أن المسوح الميدانية لم تظهر تواجد هذه النوع بالشواطئ المصرية.

