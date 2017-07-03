أرسلت الصين سفنا حربية ومقاتلات، الأحد، لإرغام بارجة أمريكية على الابتعاد عن جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.

ونددت وزارة الخارجية الصينية باقتراب البارجة الأمريكية من الجزيرة، معتبرة هذه الخطوة “استفزازا سياسيا وعسكريا خطيرا”. حسب ما أوردت وكالة شينخوا الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، لو كانج.

ووفقا لوكالة “فرانس برس” فقد عبرت السفينة الأمريكية “يو إس إس ستيثام” على مسافة اقل من 12 ميلا بحريا (22 كلم) من سواحل جزيرة ترايتون الصغيرة في ارخبيل جزر باراسيل الذي تسيطر عليه بكين وتطالب تايوان وفيتنام بالسيادة عليه أيضا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن “الجانب الصيني يدعو بقوة الجانب الامريكي إلى الكف فورا عن هذا النوع من العمليات الاستفزازية التي تنتهك السيادة الصينية وتهدد امن الصين”.

وأضاف أن بكين ستواصل أخذ كل الاجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وامنها القومي.