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مصرع وإصابة 43 شخصا إثر انفجار خط غاز بالصين
انفجار غاز في أوكرانيا

مصرع وإصابة 43 شخصا إثر انفجار خط غاز بالصين

2017-07-03 07:14:31
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أعلنت السلطات الصينية، أمس الأحد، مصرع ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 35 آخرين، في انفجار خط لأنابيب الغاز الطبيعي، في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد.

وحدث الانفجار في مقاطعة تشينج لونج، في خط أنابيب تديره شركة البترول الوطنية الصينية، نتيجة انهيار أرضي بعد أمطار غزيرة استمرت عدة أيام.

وذكرت وكالة “شينخوا”، في وقت سابق، أن هذا الخط امتداد لخط أنابيب يضخ الغاز من ميانمار المجاورة إلى جنوب غرب الصين، وأن السلطات المعنية أخمدت الحريق بعد الظهر، لكن 4 مصابين لا يزالون في حالة خطيرة.

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