أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فشل محاولة الصين إطلاق صاروخ جديد من طراز “لونج مارش 5 واي 2” كان يحمل ما وصفته الحكومة بأنه أثقل أقمارها الصناعية على الإطلاق.

وكان من المتوقع أن يحمل صاروخ من نفس النوع أحدث مسبار ترسله الصين إلى القمر هذا العام، ليعود بعينات من على سطحه. ولم يتضح ماذا سيكون تأثير محاولة الإطلاق الفاشلة على الجدول الزمني لتلك المهمة.

وقالت الوكالة بعد انطلاق الصاروخ في المساء من إقليم هاينان جنوبي البلاد “حدث انحراف خلال انطلاقه وسيجري المزيد من التحقيقات حول الأمر” ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.