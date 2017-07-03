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إصابة 8 أشخاص إثر إطلاق نار على مسجد بفرنسا
الشرطة الفرنسية

إصابة 8 أشخاص إثر إطلاق نار على مسجد بفرنسا

2017-07-03 07:09:57
متابعات

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، بإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار على مسجد في مدينة أفينيون في جنوب شرق فرنسا.

ووفقا لشهود عيان، أطلق مسلحان النار قرب مسجد “الرحمة” في أفينيون.

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