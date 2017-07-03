عمرو أديب: الجهاز الإداري بالدولة بحاجة إلى ثورة يوميًا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجهاز الإداري بالدولة بحاجة إلى ثورة كل يوم وليس لثورة 30 يونيو فقط، لافتا إلى أن الجهاز الإداري بالدولة لا يقوم بعمله ويتسبب في تعجيز ...