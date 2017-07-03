أصيب عدة أشخاص، جراء خروج قطار ركاب عن القضبان، أمس الأحد، قرب بوجيبت ساوند بولاية واشنطن. وفقا لهيئة السكك الحديدية.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن قاطرة وعربة أمتعة القطار رقم 506 على خط أمتراك كاسكادس بين فانكوفر وكولومبيا البريطانية ويوجين بولاية أوريجون، خرج عن القضبان عند جسر خليج تشامبرز، في ستيلاكوم بولاية واشنطن إلى الجنوب من تاكوما، وفتحت الشركة تحقيقا في الحادث الذي وقع في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

ونقلت “رويترز” عن الشركة أن عدد ركاب القطار 267، وتعرض عدد منهم لإصابات طفيفة.