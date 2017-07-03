 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 08:22 صباحاً
روابط سريعة
إصابات إثر خروج قطار عن القضبان بواشنطن
حادث قطار في امريكا

إصابات إثر خروج قطار عن القضبان بواشنطن

2017-07-03 07:07:25
متابعات

أصيب عدة أشخاص، جراء خروج قطار ركاب عن القضبان، أمس الأحد، قرب بوجيبت ساوند بولاية واشنطن. وفقا لهيئة السكك الحديدية.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن قاطرة وعربة أمتعة القطار رقم 506 على خط أمتراك كاسكادس بين فانكوفر وكولومبيا البريطانية ويوجين بولاية أوريجون، خرج عن القضبان عند جسر خليج تشامبرز، في ستيلاكوم بولاية واشنطن إلى الجنوب من تاكوما، وفتحت الشركة تحقيقا في الحادث الذي وقع في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

ونقلت “رويترز” عن الشركة أن عدد ركاب القطار 267، وتعرض عدد منهم لإصابات طفيفة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3