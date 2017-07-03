عن الدار العربية للعلوم «ناشرون في بيروت»، صدرت ترجمة رواية «الطابق الألف» من تأليف كاثرين ماكغي وترجمة أوليج عوكي، والرواية تقع في 556 من القطع المتوسط، وتدور أحداثها بعد مئة عام من اليوم، حيث تتغير البنية العمرانية لمدينة نيويورك بطريقة دراماتيكية مع تشييد برج مكوّن من ألف طابق، يسكن الأغنياء أدواره العليا بينما يسكن أدواره السفلى الفقراء والعاملون في البرج.

تنطلق أحداث الرواية مع سقوط فتاة عن سطح البرج، ويدور سؤال: هل هو انتحار أم مجرد حادث عرضي أو أنها جريمة قتل.

رغم أن أحداث الطابق الألف تقع في المستقبل، ولكن أجواءها ليست مقيتة؛ ليس هناك ديكتاتور شرس أو نظام طبقي أو معارك قاتلة. إنه لا يزال عالمنا الذي نعرفه، وما زالت تحركنا فيه الوحدة والرغبة والقهر والحب وأشياء عدّة أخرى تجعلنا من طينة البشر.

لذلك ورغم أن شخصيات «الطابق الألف» يعيشون في المستقبل إلّا أن مشاكلهم لا تختلف كثيراً عن تلك التي نواجهها نحن اليوم، حيث تتقاطع دروب حياتهم رغم تناقض شخصياتهم، وتستمر صداقاتهم رغم اختلاف مصالحهم الشخصية.