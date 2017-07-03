قال الفنان أحمد كمال ، إنه قرأ رواية “واحة الغروب” للكاتب بهاء طاهر حوالى 12 مرة لدرجة أنه يكاد يكون قد حفظها قبل أن يشارك فى مسلسل بنفس الاسم عرض فى رمضان الماضى.

وأضاف كمال: “استعديت للدور بقراءة كتاب “واحات مصر” للأثرى الراحل أحمد فخرى وكذلك الكثير من الكتابات عن واحة سيوة.

ولفت إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكرى هى من رشحته لدور”الشيخ يحيى” لأنها كانت تود أن تحول الرواية إلى مسلسل أو فيلم منذ صدور العمل الأدبى عام 2006 ، وأنها تحضر لهذا العمل منذ عامين”، موضحا أن العمل يعد الأصعب لأنه يتناول أحداثا تاريخية ومعظم مشاهده تم تصويرها فى الصحراء فى ظروف مناخية قاسية مثل البرد والحر.

وأوضح كمال أن ساعات التصوير كانت طويلة للغاية ومرهقة لدرجة أن الممثلين كانوا يصورون مشاهدهم لمدة قد تصل إلى يوم ونصف يوم دفعة واحدة، وقال: “العمل مغامرة فنية فقد تكلف بناء ديكور مدينة سيوة 30 مليون جنيه وهذا يحسب لشركة الإنتاج”.

وأكد أن المخرجة كاملة أبو ذكرى بذلت مجهودا ضخما لكى يخرج هذا العمل الفنى للنور كما اشتركت فى كتابة المسلسل مع المؤلفين مريم نعوم وأحمد بدوى وهالة الزغندي، موضحا أن الوقت كان ضيقا لإنجاز هذا العمل الضخم.

وقال كمال “يحسب للمؤلفين أنهم أضافوا بعض الشخصيات مثل شخصيتى “صديقة” و”خديجة” للمسلسل وكذلك ابتكروا مواقف كثيرة لم تكن موجودة فى الرواية”.

وأضاف أن أكثر ما أعجبه فى الرواية هو قوة ودقة اللغة العربية الفصحى التى استخدمها وأتقنها وأبدع فيها الكاتب المصرى بهاء طاهر، مشيرا إلى أن عمله فى الدوبلاج لأفلام “والت ديزنى” وكذلك المسرحيات باللغة العربية الفصحى ساعده كثيرا فى أداء السرد الذى تضمنه المسلسل وكان بالفصحى.

أما عن أكثر ما أعجبه فى شخصية “الشيخ يحيى”، فقال: “تلك الشخصية هى لمحارب قديم فشل فى التمرد على التقاليد السائدة والبالية التى يجب أن يتم تغييرها فى وجهة نظرى وأنا كفنان أسعى للتغيير فالفن الجيد يسعى للتجديد “.

وشدد الفنان أحمد كمال على أن الفنانة الأردنية ركين سعد، التى جمعتهما الكثير من المشاهد، هى ممثلة مجتهدة ومتفانية و”مقاتلة” -على حسب وصفه - فهى قدوة للشباب لأنها مخلصة فى عملها فهى لا تكل ولا تمل من العمل و التحضير للشخصية التى تؤديها، وتعرضت للإصابة والضرب كثيرا خلال تصوير المسلسل.

وأوضح أنه يقيس نجاح الدور الذى يلعبه بإشادات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى له ومن خلال الجمهور الذى يقابله فى الأماكن العامة والمداخلات التليفونية بالبرامج التليفزيونية التى يظهر فيها.

وأكد كمال أنه يستمتع بالعمل مع المخرج دواد عبد السيد فقد اشترك معه فى العديد من الأفلام مثل “الكيت كات” و”أرض الخوف” و”رسائل البحر”، قائلا : “داود يقدم أدوارا إنسانية عميقة فى أفلامه التى وصفها بالعالم الخاص”.

وعن المخرجين الذين يود التعامل معهم، قال الفنان أحمد كمال إنه يرغب فى التعاون مع محمد ياسين و محمد شاكر خضير وسامح عبد العزيز ومحمد على وتامر محسن، لافتا إلى أنه يحب أداء الشخصيات المركبة التى تعانى ضغوطا كثيرا فى أحداث العمل الفنى الذى يشترك فيه