أيمن عشماوي رئيسا لقطاع الآثار المصرية2017-07-03 05:31:07
أصدر د. خالد العناني وزير الآثار أمس الاحد ، قرارًا بتعيين د. أيمن عشماوي علي رئيساً لقطاع الآثار المصرية بالوزارة وذلك خلفًا للدكتور محمود عفيفي الذي بلغ سن المعاش.
ويذكر أن د. العشماوي حاصل على الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة وبدأ مسيرته العملية بالوزارة بمنطقة شرق الدلتا، حيث شغل العديد من المناصب القيادية داخل الوزارة ومنها مدير عام الحفائر الاثرية بالوزارة، ثم رئيس الادارة المركزية لوجه بحري وهي واحدة من الادارات المركزية الاربعة التي تلي منصب رئيس القطاع.
وتولى د. عفيفي رئيساً لقطاع الاثار المصرية عام 2015 بعد أن تدرج في العديد من المناصب الادارية والاثرية في الوزارة، حيث بدأ كمفتش اثار بمنطقة الاهرامات ثم عُين مديرا عاما لمنطقة آثار القاهرة والجيزة، وشغل منصب رئيس الادارة المركزية للقاهرة والجيزة ثم رئيس الادارة المركزية لمصر الوسطى . وقد حصل د. عفيفي على درجة الدكتوراة من جامعة وارسو البولندية
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