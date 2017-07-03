قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجهاز الإداري بالدولة بحاجة إلى ثورة كل يوم وليس لثورة 30 يونيو فقط، لافتا إلى أن الجهاز الإداري بالدولة لا يقوم بعمله ويتسبب في تعجيز الاستثمار.

وأضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on-e”، اليوم الأحد، أن موظفي الجهاز الإداري بالدولة يعيشون قرونا من “الأنتخة”، معقبا: “إحنا جيل حظنا مهبب لبسنا كل أخطاء القرون السابقة”.

وتابع: “المصريين هرموا من أجل انتظار قانون الاستثمار الذي لم يعمل به حتى الآن”.