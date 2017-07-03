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شاهد.. جمال سليمان ينشر أول صورة له بعد خضوعه لجراحة
جمال سليمان

شاهد.. جمال سليمان ينشر أول صورة له بعد خضوعه لجراحة

2017-07-03 00:00:39

شارك الفنان السوري جمال سليمان جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له برفقة زوجته رنا ونجله محمد.

ويعد هذا هو الظهور الأول لجمال سليمان بعد خضوعه لجراحة مؤخرًا بسبب معاناته من حصوات في الكلى وتم نقله لإحدى المستشفيات بلبنان للجراحة.

الفنان السوري واجه العديد من الشائعات حول الجراحة التي خضع لها ومنها أنه أصيب بجلطة دموية في القلب، والبعض ذكر أنه خضع لجراحة قلب مفتوح، وهو الأمر الذي نفاه وكشف حقيقة الجراحة بعدها بساعات.

جمال سليمان

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