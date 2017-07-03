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عضو شعبة الصرافة: وصول الدين الخارجي إلى 73 مليار دولار مصيبة كبرى
دولارات

عضو شعبة الصرافة: وصول الدين الخارجي إلى 73 مليار دولار مصيبة كبرى

2017-07-03 00:22:25
كتب - متابعات

شدد أحمد نيازي، عضو شعبة الصرافة، على ضرورة التفكير خارج الصندوق لحل الأزمات الاقتصادية للبلاد.
وأضاف خلال تصريحات ببرنامج “صح النوم”، المذاع على قناة إل تي سي، أن الحكومة كان عليها أن لا ترفع الدعم عن السولار لأنه سيؤدي لرفع أسعار كل السلع.
ووصف وصول الدين الخارجي إلى 73 مليار دولار بأنه مصيبة كبرى، والدين الداخلي أكثر من 3 ترليون جنيه.

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