شدد أحمد نيازي، عضو شعبة الصرافة، على ضرورة التفكير خارج الصندوق لحل الأزمات الاقتصادية للبلاد.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج “صح النوم”، المذاع على قناة إل تي سي، أن الحكومة كان عليها أن لا ترفع الدعم عن السولار لأنه سيؤدي لرفع أسعار كل السلع.

ووصف وصول الدين الخارجي إلى 73 مليار دولار بأنه مصيبة كبرى، والدين الداخلي أكثر من 3 ترليون جنيه.