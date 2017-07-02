أعلنت الفنانة المصرية الشابة مي عمر انفصالها الفني عن زوجها المخرج محمد سامي، مشيرة أنها اتخذت هذا القرار بالاتفاق مع زوجها.

الفنانة المصرية كشفت أن سبب اتخاذها لهذا القرار هو اتهام زوجها بمجاملتها في الأعمال الفنية، حيث قالت، في تصريحات صحفية: “رغم أنني لا أجد عيباً في العمل مع زوجي، لكنني فضّلت الانفصال فنياً عنه لفترة، حتى أُخرس كل الألسنة التي تتحدث عن مجاملته لي”.

وكانت مي عمر قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية مع زوجها المخرج محمد سامي منها مسلسل “الأسطورة”، وفيلم “تصبح على خير”، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.