 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 12:56 صباحاً
روابط سريعة
مي عمر: لهذا انفصلت عن زوجي فنيا
روجينا ومحمد سامي

مي عمر: لهذا انفصلت عن زوجي فنيا

2017-07-02 23:55:28

أعلنت الفنانة المصرية الشابة مي عمر انفصالها الفني عن زوجها المخرج محمد سامي، مشيرة أنها اتخذت هذا القرار بالاتفاق مع زوجها.

الفنانة المصرية كشفت أن سبب اتخاذها لهذا القرار هو اتهام زوجها بمجاملتها في الأعمال الفنية، حيث قالت، في تصريحات صحفية: “رغم أنني لا أجد عيباً في العمل مع زوجي، لكنني فضّلت الانفصال فنياً عنه لفترة، حتى أُخرس كل الألسنة التي تتحدث عن مجاملته لي”.

وكانت مي عمر قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية مع زوجها المخرج محمد سامي منها مسلسل “الأسطورة”، وفيلم “تصبح على خير”، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3