فتحت الفنانة المغربية دنيا بطمة النار على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد أن قالت ساخرة إن طفلتها غزل ستدخل مجال الفن، وطالبتها بالبدء في تعليمها الرقص.

دنيا نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على “سناب شات” وجهت السباب فيه لمي العيدان، بقولها: “يقلك المصران الحكران يقطع المصران يا إعلامية آخر زمن. ما يتعلم الرقص إلا طوايفك وبناتك، الله معطيك عيال أصلا ههه يلي دارسة إعلام بالمقلوب، لا أسلوب ولا رقي”.

كما أكدت أن والدة حلا الترك هي التي كانت تعمل راقصة، حيث قالت: “أما بالنسبة للمنفصمة لي عند امها ما يهمنا موضوع متعلمة رقص من نوع ثاني مثل امها لي كانت ترقص باتيل ميامي بشارع المعارض بزماناتها”.

وأضافت: “تكلموا كثيرا هالأيام برامج وغيره وما عطيتهم وج، لأنهم مجرد عريانات وامهاتهم عريانات سمعة زي الزفت. امرهم ما يهمني ناس مريضة.. وبينا القضاء يا بنت لحمار علشان تتعلمي تتطاولين على أسيادك”.

واختتمت كلامها بقولها: “وأخيراً اي حثالة فاشلة تتكلم ما رح رد لو تموت لأنه مو من مستواي وشكراً. ربوا عيالكم وانطموا، وسووا برامجكم بعيداً عن دنيا بطمة وبنتها ومحمد الترك. ما اعتقد تقدرون لأنه ما حد بيدري عنكم. سووا شهرة بعيدا عنا لأنه ما حد بيرد عليكم وشكراً”.