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محمود منصور: قطر خرجت عن عروبتها وعن إسلامها
اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي المخابرات القطرية

محمود منصور: قطر خرجت عن عروبتها وعن إسلامها

2017-07-02 23:53:16
كتب - متابعات

عقب اللواء محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات القطرية، على أزمة قطر مع الدول العربية، قائلًا إن قطر دمرت نفسها بنفسها ونهايتها اقتربت.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على شاشة “دي إم سي” مساء الأحد، إن قطر خرجت عن عروبتها وعن إسلامها وعن أخلاقها.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت تدير الإرهاب، لافتًا إلى أن جميع الأدلة تدين قطر الآن لأنها بلهاء ولا تستطيع إدارة السياسة.

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