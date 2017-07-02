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يوسف الحسيني: لهذا السبب شاهد الناس مقطع غادة عبد الرازق المثير
غادة عبد الرازق

يوسف الحسيني: لهذا السبب شاهد الناس مقطع غادة عبد الرازق المثير

2017-07-02 23:46:03
كتب - متابعات

عقب الإعلامي يوسف الحسيني، على الفيديو المتداول للفنانة غادة عبدالرازق على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “أنا شوفت منه 30 ثانية بس ومكملتش”.

وقال في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، المذاع على شاشة “on live”، اليوم الأحد، إنه يرى أن ما فعلته غادة عبدالرازق من الحياة الشخصية التي لا يجب المساس بها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الذين يشاهدون هذا الفيديو ليس من أجل الفضول أو الإثارة الجنسية بل من أجل التشفي في إذلال الآخرين.

وأردف “الناس بتتشفى في إذلال إنسان آخر ومشاهدة تلك المذلة كي لا يشعرون أنهم الإذلاء الوحيدين..والناس دي عندهم أشياء تذلهم مثل الأسعار أو زوجاتهم”.

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