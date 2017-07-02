وزير التموين: هكذا ستتم عملية تعديل المواليد2017-07-02 23:01:06
اكد دكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم فتح إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين بعد انتهاء تعديل وتنقية بطاقات التموين في 15 يوليو الجاري.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” أن عملية تعديل المواليد ستتم وفق الأسر الأكثر احتياجًا، لتشملهم مظلة الحماية الاجتماعية.
وشدد على أنه سيتم تقديم مقترح إلى مجلس النواب لعمل محددات بحيث لا يكون هناك أشخاص مقتدرون، متابعًا: “فليس من المعقول أن يكون شحص دخله يتعدى 10 آلاف جنيه، ويمتلك سيارة، وأولاده في مدرسة خاصة بمصاريف ونقول له: احصل على 200 جنيه”.
-
الحكومة السعودية ترفع رسوم إقامة العمالة.. تصل ل 800 ريال شهريا في 2020
قررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد “هوية المقيم”، وذلك من بداية ...Sun, 02 Jul 2017 11:31:23 GMT
-
مجلة أمريكية: قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن "ترتيبات تآمرية" بين الأب والابن
تحت عنوان “دسائس القصر في قلب أزمة قطر”، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الحاكم الفعلي لدولة قطر، مؤكدة أن قصر الحكم في الدوحة يشهد الآن ترتيبات “تآمرية” ...Sun, 02 Jul 2017 08:29:27 GMT
-
اليوم .. الزمالك في مواجهة مصيرية أمام كابس يونايتد
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي لمواجهته في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويدخل الفريق ...Sun, 02 Jul 2017 07:29:40 GMT
-
6 قضايا تتصدر مباحثات السيسي ووفد الكونجرس الأمريكي
يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات مع وفد من الكونجرس الأمريكي يضم روجر ويكر، رئيس لجنة السياسة والأمن ...Sun, 02 Jul 2017 09:31:48 GMT
-
خبز ممدود مالح
يُخلط الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح والخميرة في وعاء عميق بإستخدام ملعقة خشبية حتى تتداخل المكونات الجافة. - يُنقل الخليط إلى العجان الكهربائي، مع الإستمرار في ...Sun, 02 Jul 2017 20:18:08 GMT
-
محمد العرابي يستبعد مواجهات عسكرية بسبب الأزمة القطرية
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه يستبعد أي مواجهات عسكرية في الأزمة القطرية ، لافتا إلى ان المنطقة لم تعد تحتمل حروبا جديدة . وأضاف “العرابي”، ...Sun, 02 Jul 2017 20:30:11 GMT
-
سر فوائد أطعمة سكان حوض المتوسط
تنتج الكثير من الأمراض بسبب تناول مواد دسمة ومليئة بالسكر، ومن يتبع النظام الغذائي لسكان حوض البحر الأبيض المتوسط يمكنه أن يحافظ على اعتدال وزنه بشكل دائم وعلى ...Sun, 02 Jul 2017 20:13:26 GMT
-
غدًا.. نظر دعوى إلزام "أبوالفتوح" بدفع 5 ملايين جنيه لـ"الأطباء العرب"
تنظر الدائرة 11 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، غدا الإثنين، الدعوى المقامة من الدكتور أسامة شمس الدين رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، التي تطالب عبدالمنعم ...Sun, 02 Jul 2017 19:42:12 GMT
-
"قوات سوريا الديمقراطية" تنشر ألف مقاتل إضافي في الرقة
أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” نشر نحو ألف مقاتل إضافي على خطوط القتال الأمامية مع تنظيم (داعش) الإرهابي، في الرقة بشمال سوريا. وأرسلت “قوات سوريا الديمقراطية” - ...Sun, 02 Jul 2017 20:06:01 GMT