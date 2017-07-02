اكد دكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم فتح إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين بعد انتهاء تعديل وتنقية بطاقات التموين في 15 يوليو الجاري.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” أن عملية تعديل المواليد ستتم وفق الأسر الأكثر احتياجًا، لتشملهم مظلة الحماية الاجتماعية.

وشدد على أنه سيتم تقديم مقترح إلى مجلس النواب لعمل محددات بحيث لا يكون هناك أشخاص مقتدرون، متابعًا: “فليس من المعقول أن يكون شحص دخله يتعدى 10 آلاف جنيه، ويمتلك سيارة، وأولاده في مدرسة خاصة بمصاريف ونقول له: احصل على 200 جنيه”.