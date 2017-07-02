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السودان يمدد وقف إطلاق النار تمهيدا لرفع العقوبات
الرئيس السوداني عمر البشير

السودان يمدد وقف إطلاق النار تمهيدا لرفع العقوبات

2017-07-02 23:25:14

أكد مرسوم أصدره الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الأحد، أن الخرطوم ستمدد وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع المتمردين حتى نهاية أكتوبر، وذلك قبل أسبوعين من اعتزام الولايات المتحدة رفع حظر تجاري مفروض على السودان منذ 20 عاما.

وأوضحت الولايات المتحدة، في 13 يناير الماضي، أنها سترفع الحظر، لكنها ستنتظر 180 يوما قبل أن تفعل ذلك لترى، ما إذا كان السودان سيتخذ خطوات أخرى لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان وحل الصراعات السياسية والعسكرية، بما في ذلك الصراع في مناطق مضطربة مثل دارفور.

وقام البشير، في 15 يناير، بتمديد وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2016، لمدة ستة أشهر ردا على الخطوة الأمريكية.

وقالت الولايات المتحدة بعد ذلك إنها ستفرج عن الأصول السودانية، وسترفع العقوبات المالية، تقديرا لتعاون الخرطوم في محاربة تنظيم داعش والجماعات المتشددة الأخرى.

وتجدد القتال بين الجيش والمتمردين في ولايتي كردفان والنيل الأزرق في 2011، عندما أعلن جنوب السودان الاستقلال، فيما بدأ الصراع في دارفور عام .

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