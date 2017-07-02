احتفلت وزارة الطيران المدني، مساء اليوم الأحد، باستقبال الطائرة Dreams Soa والتي وصلت مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة الماضي قادمة من روما بإيطاليا بقيادة شايستا وبزز، أول قائدة طائرة مدنية معتمدة من أفغانستان.

وانطلقت الطائرة Dreams Soa أو (الأحلام تحلق) في 13 مايو الماضي من مطار بأفغانستان تحت شعار (أحلام ترتفع) لتقوم بجولة حول العالم تستغرق 90 يوما، تتوقف خلالها في أكثر من 34 محطة في 18 دولة من بينها مصر ، عبر خمس قارات، وذلك في إطار المبادرة التي تهدف إلى التأكيد على أهمية دور المرأة في صناعة تكنولوجيا الطيران المدني ونشر وتعظيم أهمية عمل المرأة في كافة المجالات ودورها الهام في بناء وصناعة المجتمع.

وشهد الاحتفال وزير الطيران المدني شريف فتحي، والمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا محمد رحمه، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وعدد من أطفال الكشافة وضابطات المراقبة الجوية وبعض من قائدات الطائرات من النساء وممثلي المجلس القومي للمرأة.

وقال وزير الطيران المدني شريف فتحي - خلال احتفالية الوزارة - إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع دور المرأة في مختلف المجالات العملية، حيث تحظى المرأة المصرية العاملة بمكانة مرموقة بالمجتمع المصري وتتولى أعلى المناصب في الدولة؛ ولهذا قامت الحكومة المصرية باختيار عام 2017 عام المرأة المصرية، تقديرا للدور الهام للمرأة ومشاركتها في الإنجازات التي تعمل على نهضة المجتمع.

وأضاف أن هناك نماذج مشرفة وعلامات مضيئة من الرموز النسائية المصرية في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال الطيران المدني المصري ، حيث تعد كابتن طيار لطفيه النادي أول امرأة عربية وإفريقية وثاني امرأة في العالم تحصل على إجازة الطيران المدني في عام 1933.

وأكد أن وزارة الطيران المدني ترحب بمثل هذه المبادرات وتعمل على المساهمة في نشر هذه الأفكار التي تدعو إلى أهمية تعليم وتعظيم دور المرأة ومشاركتها العملية حول العالم.

ووجه وزير الطيران بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات اللازمة لهبوط طائرة (الأحلام تحلق) بمطار القاهرة، وهي من طراز “بيتش كرافت بونانزا”، واستضافتها داخل هنجر خاص في أرض المهبط بالمطار.

من جانبه ، قال المدير الإقليمي للإيكاو بالشرق الأوسط محمد رحمه - في كلمة بالنيابة عن رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي الدكتور بنارد اليوو والسكرتير العام للمنظمة الدكتورة فانج لو - إن مصر بموقعها الجغرافي الاستثنائي وما تملكه من المهنيين ذوي الخبرة العالية هي الوجهة المثالية لهذه الرحلات التاريخية في عالم الطيران.

وأوضح أن هذه الرحلة الملهمة تجسد شجاعة كبيرة وتؤكد على الاعتراف بالدور المتنامي للمرأة في عالم الطيران ومساهمتها في تطويره المستمر ونموه الاقتصادي واستدامته، وكذلك زيادة الوعي العالمي بأهمية تحفيز الأجيال القادمة ، وخاصة النساء لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أجل إعداد جيل قادم كفء من المهنيين في قطاع الطيران المدني.

وأضاف أن هذه الرحلة هدفها الأساسي تشجيع جيل الشباب في جميع أنحاء العالم على الإيمان بأنفسهم وإطلاق العنان لأحلامهم لتحلق في السماء، وتضع نموذجا يحتذى به للشابات والشباب في جميع أنحاء العالم في التحدي والإصرار وتحقيق الذات.

وتابع أن هذه الرحلة الفريدة تقدم دلالة هامة على تعزيز برنامج الإيكاو “الجيل القادم من المهنيين في مجال الطيران” NGAP الذي يركز على خلق جيل جديد من الشباب يحتاجهم قطاع الطيران المدني العالمي، مشيرا إلى أن الإيكاو تعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة النقص المتوقع في المهنيين في مجال الطيران ، وتعزز تعاونها العالمي مع الجامعات ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى لتشجيع الشباب وخاصة الفتيات على متابعة الدراسات الأكاديمية في التخصصات المتعلقة بالطيران.

وأكد المدير الإقليمي للإيكاو بالشرق الأوسط محمد رحمه أن منظمة الطيران المدني الدولي تدعم مبادرة “الأحلام ترتفع” من خلال تيسير الاتصالات والتنسيق مع الدول، وحشد الدعم اللوجستي المطلوب لهذه الرحلة، مشيرا إلى أن 3 - 5% فقط من الطيارين التجاريين على الصعيد العالمي هم من النساء، ويجب أن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير لمواجهة تحديات الموارد البشرية في قطاع الطيران العالمي على المدى الطويل.

وأضاف أن رحلة “الأحلام تحلق” هي فرصة كبيرة بالنسبة لنا لتقديم هذه الرسالة الهامة للشابات والشباب في جميع أنحاء العالم، فلطالما شجع الطيران المدني المغامرين والمبتكرين، وكابتن شايستا وبزز مثال هائل على ما يبحث عنه قطاعنا في الجيل القادم من المهنيين بالطيران، ومدى نجاحنا في جذب أفضل وألمع الشباب والشابات إلى مهن الطيران سيكون حاسما لكيفية مواجهة وإدارة تحديات النمو التي تنتظرنا.

يُذكر أن “بيتش كرافت بونانزا” طراز A36 هي طائرة ذات محرك صغير تحتوي على ستة مقاعد للطائرات (لطيار واحد وخمسة ركاب) وهي ذات استخدامات عامة، أنتجت عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أول طيران لها في 22 ديسمبر 1947.

وتهدف شايستا وبزز لتحقيق رقما قياسيا في مجال الطيران المدني من خلال رحلتها حول العالم بطائرتها الصغيرة، ونشر أهداف المشروع والالتقاء بشابات من مختلف الدول وتشجيعهن على السعي للتعلم في مختلف المجالات وبخاصة مجال الطيران المدني.