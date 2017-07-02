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الدليل: "الجزيرة" لا تقدم إعلاماً بل تمارس "الحرب النفسية"
الجزيرة-مباشر-العامة

الدليل: "الجزيرة" لا تقدم إعلاماً بل تمارس "الحرب النفسية"

2017-07-02 22:52:56
كتب - متابعات

قال الكاتب ورئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربي، أسامة الدليل، إن قطر تعيش في كفالة الأتراك والإيرانيين، مؤكداً أن الدوحة انتهكت السيادة الوطنية والقانون الدولي فى تدخلها في شئون عدة دول منها مصر وليبيا التي قدمت عدة أدلة مؤخرا تثبت تورط عسكريين قطريين في بعض الأحداث داخل ليبيا، مشدداً على أن قطر بنت موقفها من المطالب العربية على تقديرات خاطئة.
وأضاف الدليل خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن قناة “الجزيرة” القطرية لا تمارس الإعلام وإنما تمارس عمل يعرفه العسكريين بـ “الحرب النفسية” التي توظف عسكرياً، مشيرا إلى أن دور قطر تجاوز مئات المرات حجمها وفقاً للجغرافيا السياسية.
وأوضح الدليل أن “الجزيرة” قامت بتزييف التاريخ والأخبار والحقائق، فيما كانوا يرسلون أشخاصاً للتخريب وإشعال الأزمات، لافتاً إلى أن سياسة قطر الخارجية قامت على مثل هذه الأدوات عبر الإعلام والتمويل للجماعات الإرهابية والعنف، مؤكداً أن مصر تملك من الوثائق والأدلة ما يثبت تورط قطر فى الإعتداء على الكنائس.

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