توج المنتخب الألماني لكرة القدم ببطولة كأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على منتخب تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ باستاد كريستوفسكي في نهائي البطولة والمقامة في روسيا.

ويدين المنتخب الألماني في الفوز بالمباراة والبطولة للاعبه “لارس ستيندل” الذي أحرز هدف الماكينات الألمانية الوحيد في الدقيقة 20 ليعطي لبطل كأس العالم في النسخة الأخيرة التتويج ببطولة كأس القارات.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي حقق المركز الثالث بعد فوزه اليوم على المكسيك بهدفين مقابل هدف.