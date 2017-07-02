عندما تصل درجة الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية، فهذا يعني أن جسم الإنسان مقبل على فقدان كميات كبيرة من المياه نتيجة العرق وكذلك فقدان المعادن، كما يعني أن الجسم ربما يتعرض لأمراض خاصة الجلدية.

الأمراض الناجمة عن الحر الشديد تتنوع ما بين التشنج الحراري، وضربات الشمس وتهيج الجلد نتيجة فرط التعرق وارتفاع ضغط الدم كما يفقد الجسم كميات كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم.

ويقول الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس السابق لمركز البحوث في مصر، إن هناك 9 أخطاء نمارسها يومياً دون أن ننتبه لها، ولكن يجب تجنبها للوقاية من الحر الشديد والأمراض المصاحبة له والناجمه عنه.

ولخص الدكتور الناظر أهم الأخطاء التي يجب الابتعاد عنها في 9 هي، حسب “العربية”:

1- الوقوف والسير في الشمس أثناء الظهيرة بدون غطاء على الرأس أو شمسية، خاصة كبار السن والأطفال.

2- عدم شرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم.

3- ارتداء الملابس الداكنة اللون أو المصنوعة من خيوط صناعية أثناء الخروج نهاراً.

4- عدم ارتداء ملابس قطنية أسفل الملابس الخارجية.

5- عدم تناول السلطات والخضراوات يومياً.

6- الاستحمام بالماء الدافئ أو الفاتر.

7- تناول المشروبات الساخنة والأطعمة الدسمة.

8- عدم تهوية القدم وعدم تجفيفها بصفة مستمرة.

9- بالنسبة للفتيات والسيدات يجب عدم الإكثار من الكريمات على البشرة.