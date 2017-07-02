تنتج الكثير من الأمراض بسبب تناول مواد دسمة ومليئة بالسكر، ومن يتبع النظام الغذائي لسكان حوض البحر الأبيض المتوسط يمكنه أن يحافظ على اعتدال وزنه بشكل دائم وعلى صحته أيضاً. فما هو السر؟

وحسب “DW”، يعتمد غذاء سكان حوض البحر الأبيض المتوسط على الفواكه والخضروات بشكل أساسي، بالإضافة إلى السمك، وتعتبر الفواكه والخضروات مثالية للتغذية بسبب احتوائها على نسبة فيتامينات عالية، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الأملاح فيها.

وتوصي الجمعية الألمانية للتغذية بتناول 650 جراماً من الفواكه والخضروات يومياً للحفاظ على الصحة، وهو ما يعادل ثلاثة صحون من الخضراوات تحتوي على 400 جرام، وصحنان من الفواكه يحتويان على 250 جراماً، كما نقل موقع “دي فيلت” الألماني عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح البروفسور هانس هاونر، مدير مركز “إلزه كرونر فريزينيوس” للطب الغذائي التابع للكلية الطبية في جامعة ميونخ الألمانية التقنية، أن من يعتمد على النظام الغذائي لسكان حوض البحر المتوسط نادراً ما يتعرض للمرض.

وكشف البروفسور الألماني أن السمك هو جزء مهم من النظام الغذائي لسكان البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه وزيت الزيتون ومنتجات الطحين الأسمر والمكسرات، وأضاف هاونر: “الغذاء المتوسطي يمكنه أن يؤثر بشكل إيجابي على أمراض السكري والقلب والأوعية الدموية والنقرس”.

وهذا ما أكدته دراسة إسبانية طبية أجريت بين عامي 2003 و2010 على 11 مستشفى، وشارك في الدراسة 7447 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاماً. وكشفت الدراسة أن من التزم بالغذاء المتوسطي بصورة تامة تعرض بصورة نادرة للنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، مقارنة بالذين لم يلتزموا بالنظام الغذائي المتوسطي، نقلاً عن موقع صحيفة “دي فيلت” الألمانية.