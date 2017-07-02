المقادير:

للعجين

3 كوب دقيق متعدد الأغراض

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة كريمة لباني

كوب ماء دافىء

صفار بيض + حليب ( للدهن)

سمسم غير مُحمص ( للتزيين )

للحشوات:

3/4 كوب سبانخ مفرومة ومُحمرة مع بصلة مفرومة

كوب دجاج ناضج مفروم

كوب جزر مفروم

1/2 كوب لبنة (سادة أو مع زعتر)

الطريقة:

- وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُسخن الفرن لدرجة 170 مئوية.

- يُخلط الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح والخميرة في وعاء عميق بإستخدام ملعقة خشبية حتى تتداخل المكونات الجافة.

- يُنقل الخليط إلى العجان الكهربائي، مع الإستمرار في الخلط على سرعة متوسطة، يُضاف زيت الزيتون والكريمة اللباني.

- يُضاف الماء الدافيء تدريجياً مع الإستمرار في العجن حتى تندمج المكونات ويُصبح العجين كتلة واحدة.

- يُنقل العجين إلى وعاء عميق، يُغطى ويُترك في مكان دافىء لمدة 45 دقيقة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

- يُقسم العجين إلي نصفين بإستخدام سكين حاد، يُفرد النصف الأول على سطح أملس نظيف (مرشوش بقليل من الدقيق) بإستخدام نشابة ليأخذ شكل مستطيل أو مربع (حسب شكل الصينية أو القالب المستخدم).

- يُنقل العجين إلي صينية فرن عميقة (حوالي 4 سم) بحيث يُغطي قاع الصينية تماماً

- تُفرد حشوة السبانخ والبصل، الدجاج مع الجزر وكذلك حشوة اللبنة بالتبادل على العجين بحيث تُغطي كل حشوة ثلثي مساحة العجين تقريباً.

- يُفرد الجزء الثاني من العجين بنفس الطريقة السابقة، ثم يُوضع فوق الحشوات ليغطيها تماماً داخل الصينية، ثم يُدهن العجين بقليل من خليط صفار البيض المخفوق مع الحليب ثم يُرش بالسمسم، يُغطي ويُترك ليختمر مرة أخرى حوالي 15 دقيقة.

- تُخبز بالفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى تمام النضج، تُترك لتبرد قليلاً، في تلك الأثناء، تُفرش أوراق سبانخ طازجة، أوراق خس أحمر، جزر مبشور وقليل من مخلل البصل في طبق التقديم مع مراعاة التتبيل بقليل من الملح والفلفل.

- يُقطع الخبز إلى مربعات متساوية الحجم بإستخدام سكين حاد، يُرص في طبق التقديم.

إقتراحات للتقديم

يمكن الإستعاضة عن الحشوات السابقة بأي نوع أخر مثل الجبن الفيتا أو بسلة مع جزر، وكذلك يمكن إستخدام حشوة اللحم المفروم مع الجبن الريكوتا أو حشوة الجمبري لجعل هذا الطبق وجبة رئيسية متكاملة.