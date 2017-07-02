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بالصور.. عمدة لندن يشارك مسلمى بريطانيا فى احتفالية العيد
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بالصور.. عمدة لندن يشارك مسلمى بريطانيا فى احتفالية العيد

2017-07-02 22:21:24

شارك صادق خان، عمدة لندن، مسلمى بريطانيا فى تنظيم احتفالية بمناسبة العيد فى ساحة ترافلغار، موجها كلمة إلى أنصاره وسط الميدان، فى أعقاب عمليات إرهابية شهدتها العاصمة البريطانية.

وقد أسفرت الهجمات الدموية على جسر لندن وبور ماركت و فينسبرى بارك عن مصرع 9 أشخاص، بينما لقى ما لا يقل عن 80 آخرين مصرعهم فى حريق برج سكنى بلندن، خلال شهر رمضان الماضى

وقال عمدة لندن لأنصاره وسط العاصمة البريطانية: “شهر رمضان كان أكثر صعوبة، ليس فقط بسبب طول فترة الصيام، ولكن للأسف فى هذا الشهر الكريم، رأينا الهجمات الإرهابية على لندن”، حسبما ذكرت “الديلى ميل” البريطانية.

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