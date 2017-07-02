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هل تسخين الطعام حتى الغليان يقتل البكتيريا ؟
وجبات سريعة طعام

هل تسخين الطعام حتى الغليان يقتل البكتيريا ؟

2017-07-02 22:07:30

أكد الشيف “أسامة السيد” أنه يجب التخلص من أي طعام تغير لونه أو رائحته، ولا يجب حتى تذوقه لنتأكد من أنه فاسد.

وأضاف عبر موقعه الرسمي أنه إذا كان اللون والرائحة لا يدلاّن على فساد الطعام، ولكن عند تعرضه للنار أثناء مراحل الطهي بدأ في إظهار رائحة أو رغوة فلا يجب الاحتفاظ به أو حتى غليه، ويجب التخلص منه فوراً، حيث توجد أنواع من البكتيريا التي يُمكن أن تعيش في أجواء ساخنة وأخرى باردة.

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