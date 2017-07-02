أكد الشيف “أسامة السيد” أن أسماك الرنجة من الأسماك الشهية والمعروفة لدى المصريين، حيث يتناولون منها كميات كبيرة كل عام، وتناول الفسيخ والرنجة المملحة والبيض الملون، وللإستمتاع بهذه الإحتفالات بطريقة صحية ودون التعرض للأمراض، يراعى التالي:

وأضاف الشيف عبر موقعه الرسمي أنه عند شراء الرنجة يجب إختيار ذات اللون الذهبي اللامع والتأكد من عدم وجود تهتك بالجلد أو الأحشاء الداخلية، كما يُفضل وضعها قليلاً على النار وتقليبها على الجانبين وعدم تناولها نيئة.

أما عن الفسيخ: فيجب أن يكون مملحاً تمليحاً جيداً أو مشبعاً بالملح لأن الفسيخ ذو الملح القليل غير صحي، وللتأكد من جودته يجب أن يكون السمك مسطحاً وغير منتفخ البطن أو متهتك، وألا يحتوي على بقع أو بروز بالأحشاء وألا تنبعث منه رائحة تعفن.

ويُنصح بتجميد الفسيخ لمدة 24 ساعة قبل أكله لقتل البكتيريا والطفيليات مع ضرورة تحضيره في يوم سابق للتناول مع التخلص من الرأس والأحشاء وإضافة كمية كبيرة من الليمون للوقاية من الإصابة من التسمم الغذائي، ويُنصح ببعض العادات الواجب اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة وهي كالتالي:

- شرب كمية كبيرة من الماء للتخلص من الأملاح وعدم ترسبها في الجسم.

- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية عند تناول الفسيخ والرنجة، حيث تعمل علي خروج الماء من الجسم مثل البصل الأخضر، الكرفس، الخس، الجرجير.

- عدم تناول أي أنواع أخرى من البروتين مع الرنجة أو الفسيخ حتي لا تؤثر علي الكلي ويسهل هضمها.

- تناول الخبز المصنوع من القمح الكامل أو المحتوي علي الردة معها يعطي الإحساس بالشبع.

- عدم تناول المشروبات الغازية مع الأسماك المملحة حتي لا تساعد علي احتباس الماء بالجسم لاحتوائها علي بيكربونات الصوديوم.

- يفضل شرب الشاي الأخضر والكركديه والينسون.