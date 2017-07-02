ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن رسالة من وزارة الخارجية السورية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن 20 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأحد، وأصيب العشرات فى انفجار سيارة ملغومة فى دمشق.

وانفجرت السيارة الملغومة فى حى باب توما فى العاصمة، وقال مسؤولون سوريون إن السيارة كانت واحدة من ثلاث سيارات ملغومة كان يستهدف المسلحون تفجيرها فى مناطق مزدحمة من المدينة اليوم الأحد. ولاحقت قوات الأمن السيارتين الأخريين ودمرتهما.