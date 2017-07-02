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محمد العرابي يستبعد مواجهات عسكرية بسبب الأزمة القطرية
السفير محمد العرابي

محمد العرابي يستبعد مواجهات عسكرية بسبب الأزمة القطرية

2017-07-02 22:25:14
كتب - متابعات

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه يستبعد أي مواجهات عسكرية في الأزمة القطرية ، لافتا إلى ان المنطقة لم تعد تحتمل حروبا جديدة .
وأضاف “العرابي”، خلال لقائه ببرنامج “رأي عام”، المذاع على فضائية “ten”، اليوم الأحد، تقديم عمرو عبدالحميد، أن قطر مولت الحملة الانتخابية الخاصة بهيلاري كلينتون ولديها جهات أمريكية تنفق عليها من أجل التستر عليها ، مشيرا إلى انه من الوارد أن يحدث انقلاب داخل الاسرة الحاكمة بقطر وهو السبيل الوحيد لإزالة نظام تميم .
وأشار إلى ان الدول العربية ستقوم بحزمة إجراءات اقتصادية وسياسية حاسمة ضد قطر ولكن بشكل متصاعد ، موضحا ان تأجيج الصراع السني الشيعي أحد أحلام الغرب وهو ما يمثل خطورة .
واستطرد أن سوريا ستكون مسرح لصراعات جديدة وخطيرة تفوق داعش .

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