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خيري رمضان يتعرض للشتيمة بسبب غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

خيري رمضان يتعرض للشتيمة بسبب غادة عبد الرازق

2017-07-02 21:54:39
كتب - متابعات

كشف الإعلامي خيري رمضان فى حلقة مساء اليوم الأحد من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، إنه تعرض للشتيمة على حد قوله، عقب حلقة الأمس السبت، لافتًا لادعاء البعض بأنه “فاسق وزنديق ولابس باروكة!” لدفاعه  عن الفنانة غادة عبد الرازق.

أشار “رمضان” إلى أنه على العكس قال إنها أخطأت لكنه اتخذ الرسول الكريم قدوة في تعامله مع من أخطأ، وتسامحه معهم، مشيرًا إلى أنه قصد في كلامه السلوك الذي أصبحنا عليه، متسائلًا “لماذا ننهش فى بعض؟”، مضيفًا: “إيه الفكرة أن نقوم بنشر هذه الصور وتأخذ معصية؟ مش ممكن تقع أو موبايلك يضيع فتجد من يسترك”.
أردف مقدم برنامج “آخر النهار” أن هناك أيضا من سبه لإشادته بالفنان محمد رمضان، ومحمد صلاح، بالرغم أن هدفه كان الإشادة بدور الفن والرياضة، في المجتمع، لافتًا إلى أن البعض سأله “وماذا فعلت أنت؟”
علق “رمضان” قائلًا: “أنا مش زعلان من الشتيمة بس تعالى نتكلم تعالى حاورني لكني مندهش من منهج التفكير”.

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