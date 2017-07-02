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الكهرباء: استهلاك المواطنين يتخطى الـ30 ألف ميجاوات لأول مرة ولم نخفف الأحمال
أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية‎

الكهرباء: استهلاك المواطنين يتخطى الـ30 ألف ميجاوات لأول مرة ولم نخفف الأحمال

2017-07-02 21:36:16

أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لأول مرة في تاريخ وزارة الكهرباء يتخطى استهلاك المواطنين الـ30 ألف ميجا وات، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التى تشهدها البلاد.
وأضاف حمزة، فى بيان للوزارة، اليوم الأحد، أنه بالرغم من زيادة الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء لايوجد تخفيف للأحمال بل هناك احتياطى بما يقرب من ٣٤٠٠ ميجا وات، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء مازالت تفى بوعدها باستمرار تلبية احتياجات الطاقة الكهربية.
وأوضح أن أقصى حمل على الشبكة بلغ اليوم فى وقت الذروة 30 ألف 200 ميجا وات، موضحًا أن المتاح على الشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 3 آلاف و400 ميجا وات.

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