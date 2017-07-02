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"قوات سوريا الديمقراطية" تنشر ألف مقاتل إضافي في الرقة
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"قوات سوريا الديمقراطية" تنشر ألف مقاتل إضافي في الرقة

2017-07-02 21:50:47

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” نشر نحو ألف مقاتل إضافي على خطوط القتال الأمامية مع تنظيم (داعش) الإرهابي، في الرقة بشمال سوريا.
وأرسلت “قوات سوريا الديمقراطية” - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم /الأحد/ - القوات الإضافية إلى شرق وغرب المدينة، والتي تعتبر المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي في البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” - وهى القوات التي تلقت تدريباتها العسكرية بمساعدة قوات التحالف - أن الحملة لأجل إحراز تقدم جديد على أغلب الجبهات.

من جانبه .. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان -ومقره لندن- أن “قوات سوريا الديمقراطية” أحرزت تقدما في جنوب المدينة، واستعادت السيطرة على مناطق كانت قد خسرتها أمام هجوم مضاد من “داعش”.

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