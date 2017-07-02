قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك - إن البيان الذي صدر على لسانه حول رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل “غير صحيح على الإطلاق” وأنه كان هناك خطأ غير مقصود بالبيان الصحفي في هذا الشأن.

وأوضح كجوك في بيان أصدره مساء اليوم الأحد- أن الفقرة الواردة بالبيان السابق كانت ردا على سؤال عن قيام الحكومة بزيادة أسعار المحروقات مرتين خلال 8 شهور، وكان الرد أنه تم الإعداد لهذه الزيادة من خلال تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ولم يصرح على الإطلاق بخصوص أنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن المحروقات.

وكانت وزارة المالية أصدرت بيان اليوم نقلت فيه عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية - أنه “فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، إن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشهر مع السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تم إعلانها مؤخرا والتي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين”.