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وفد من حماس يزور القاهرة
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع‎

وفد من حماس يزور القاهرة

2017-07-02 21:33:08

أكد أمين عام اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة أسامة سعد إن وفدا من قطاع غزة سيتوجه إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين.

وأضاف سعد اليوم الأحد، “يتكون الوفد من شخصيات حكومية وسيضم شخصيات فنية من وزارة المالية والداخلية والصحة والاقتصاد لاستكمال المباحثات التي بدأت قبل أسابيع بين قيادات حكومية من غزة وبين الجانب المصري حيث سينطلق الوفد اليوم لمتابعة المباحثات”.
وأكد سعد ان القضايا التي ستتربع على طاولة الطرفين الفلسطيني والمصري الحدود والكهرباء والوقود والجانب الأمني وحماية الحدود ومعبر رفح البري.

يذكر ان الجانب المصري وممثلين عن حركة حماس عقدوا لقاء في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء تفاهمات في عدد من الجوانب قبل نحو أسبوعين تمخض عنها تزويد غزة بالكهرباء وإقامة منطقة عازلة.

وأشار سعد إلى أن حركة حماس بدأت بالتجهيزات اللازمة لإقامة المنطقة العازلة لمكافحة التهريب وحماية الحدود في وقت تجري فيه القاهرة إصلاحات في معبر رفح توطئة لفتحه بعد شهرين أمام حركة البضائع والمسافرين.

كان وفد أمني من “حماس” زار مصر لعدة أيام نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وبحث مع مسؤولين مصريين زيادة ترتيبات الحدود بين قطاع غزة ومصر وفتح معبر رفح.

وعقب الزيارة أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تعزيز إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان صادر عن وكيل الوزارة والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم الأربعاء الماضي، عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع جمهورية مصر العربية.

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