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غدًا.. "النواب" يصوت على حرمان "الطنطاوي" من دور انعقاد كامل
مجلس النواب

غدًا.. "النواب" يصوت على حرمان "الطنطاوي" من دور انعقاد كامل

2017-07-02 21:28:33
أ ش أ

كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته العامة غدًا الإثنين على تقرير لجنة القيم الذي أوصى بحرمان النائب أحمد الطنطاوي من حضور جلسات دور انعقاد كامل بسبب ما بدر منه هلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير وتحطيمه ميكروفون قاعة الاجتماعات ومخالفته للوائح والتقاليد البرلمانية
كما توقعت المصادر أن يطلب ائتلاف دعم مصر التصويت على إسقاط عضويته.
ويذكر أن لجنة القيم أودعت، منذ قليل، تقريرها للأمانة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت غليه في جلسة الغد الإثنين.
وكان النائب هيثم الحريري قد أكد في تصريحات لـ”البوابة نيوز” أن العقوبة التى أوصت بها لجنة القيم بحرمان النائب أحمد الطنطاوى من حضور الجلسات لمدة عام ليس المقصود بها شخص الطنطاوي بقدر ما كونها خاصة بأعضاء التكتل الرافض لاتفاقية تيران وصنافير.
وأبدى الحريرى تخوفه من أن يتكرر نفس السيناريو مع الطنطاوي بإسقاط العضوية في الجلسة العامة كما حدث مع أحد النواب الذين تم إسقاط العضوية عنهم رغم صدور توصية من اللجنة بالحرمان لدور انعقاد.

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