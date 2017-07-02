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بلاتر يرفض نقد رئيس الفيفا الحالي ويعتبر أن كرة القدم فقد جاذبيتها
جوزيف بلاتر

بلاتر يرفض نقد رئيس الفيفا الحالي ويعتبر أن كرة القدم فقد جاذبيتها

2017-07-02 21:36:31
كتب - أ ش أ

رفض السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق لاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، توجيه نقد لخليفته جياني إنفانتينو، قائلاً إن “أخلاقه تمنعه من الحديث بشكل سيئ عنه”، ولكنه اعتبر استبدال أعضاء لجنة الأخلاقيات - ومن بينهم هانز يواخيم إكرت وكونيل بوريلي - “إشارة سيئة جدا بالنسبة للفيفا”.
وأفصح بلاتر (81 عاما) - في تصريحات نشرتها صحيفة “بليك” السويسرية الأسبوعية اليوم/الأحد/ ونقلتها وكالة الأنباء الإسبانية - عن عزمه حضور مونديال كرة القدم في روسيا، بعد أن تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى ثقته في براءة كرة القدم الروسية من الاتهامات المتعلقة بالمنشطات.
وألمح إلى عدم اقتناعه باللجوء لتقنية الفيديو في التحكيم - والتي سيتم تطبيقها في بطولة العالم المقبلة - معتبراً أن “اللعبة تفقد جاذبيتها.. يجب أن نترك الحكام يرتكبون أخطاء.. ما يقوم به الفيفا معقد وخطير”.
واعترف السويسري بلاتر - الذي تولى رئاسة الفيفا في الفترة بين عامي 1998 و2015 - بأنه ما كان يجب أن يبقى كل هذه المدة في منصبه، قائلاً “رغم أنني رحلت على نحو مفاجئ بسبب مزاعم فساد وإيقافي عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة خلال ستة أعوام.. فأنا أشعر الآن بالارتياح”.

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