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ألمانيا تتقدم على تشيلي بهدف في الشوط الأول في كأس القارات
منتخب ألمانيا

ألمانيا تتقدم على تشيلي بهدف في الشوط الأول في كأس القارات

2017-07-02 21:16:26
كتب - متابعات

أحرز منتخب ألمانيا هدف على تشيلي في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب كريستوفسكي في نهائي كأس العالم للقارات.
وبدأ المباراة بقوة وضغط وكاد يسجل ولكن ألمانيا هو الذي سجل في الدقيقة 20 عن طريق لارس شتندل.
وتغير الموقف بعد الهدف وبدأ المنتخب الألماني في تهديد مرمى تشيلي وأضاع أكثر من فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني.

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