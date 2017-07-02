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المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: مؤتمر صحفى للسيسي ورئيس وزراء المجر غدا
الرئيس عبد الفتاح السيسى

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: مؤتمر صحفى للسيسي ورئيس وزراء المجر غدا

2017-07-02 21:10:55
أ ش أ

قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارات المتبادلة بين مصر والمجر تعمل على تطوير العلاقات بين البلدين، مضيفًا: “نقدر كثيرًا مواقف المجر تجاه مصر ودعمها لإرادة الشعب المصرى”.

وأضاف يوسف، فى تصريحات صحفية بمقر إقامة الرئيس السيسى فى بودابست، أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين مصر والمجر مثل السكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى ورئيس وزراء المجر سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا غدا، الاثنين، عقب مباحثاتمها.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسى فى “قمة فيشجراد” تؤكد تقدير هذا التجمع لمصر، وهذا تجمع مهم داخل الاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى أنه خلال العام المقبل سيتم الاحتفال بمرور 90 عامًا على العلاقات بين مصر والمجر.

وأكد السفير علاء يوسف، على أن مصر حريصة على إطلاع شركائها فى الاتحاد الأوربى على تطورات الأوضاع فى مصر والمنطقة، موضحًا أن الرئيس سيناقش مع رئيس وزراء المجر غدا تقييم مصر للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبى.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسى سيعقد لقاءً مع رئيس وزراء التشيك صباح الثلاثاء.

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