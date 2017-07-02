عقب ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، على انخفاض سعر الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الفورية والآجلة بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرد خلفان: “اللهم لا شماتة بالأمس الجزيرة وقطر فرحوا على تهاوي الجنيه المصري واليوم يتهاوى الريال القطري، بالأمس يصيحون ارحل، لكل قائد عربي واليوم، العالم العربي ينفض يده من التعامل مع قطر بسبب حمد بن جاسم وقناة شمعون بيريز”.

اللهم لا شماتة بالأمس الجزيرة وقطر فرحون على تهاوي الجنيه المصري واليوم يتهاوى الريال القطري..بالامس يصيحون ارحل ..لكل قائد عربي واليوم ..!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 2, 2017