رحب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بعودة المستشار الجليل بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، والذي قد تقدم باستقالة نهائية من الحزب خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال “فؤاد” في بيان للحزب: إن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، قد رفض استقالة المستشار بهاء أبو شقة بالأمس خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب كما تمسك بعودته العديد من أعضاء الهيئة العليا، مؤكدًا أن “أبو شقة” إضافة كبيرة لأي كيان ويعتز الوفديون بوجوده.

وقال “فؤاد”: إن العديد من أعضاء الهيئة العليا ينتظرون عودته إلى بيت الأمة للوقوف أيضًا على مسببات ما جاء بالاستقالة واستيضاح بعض ما ذكر فيها وذلك في أول اجتماع للهيئة العليا من أجل الانطلاق نحو عمل مؤسسي يعلي الصالح العام للوطن وللوفد.

وكان المستشار بهاء أبو شقة قد صرح مساء اليوم أنه تراجع عن قراره بالاستقالة بناء على قرار الهيئة العليا للحزب.