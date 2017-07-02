تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى محمد يوسف، والتى تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.

كان محمد يوسف أقام دعوى قضائية، حملت رقم 53654 لسنة 69 ق ضد الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة فى 20 مارس2015 ووقف كل آثارها لما شابها من بطلان وتلاعب فى التصويت والفرز.