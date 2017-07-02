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شعبة "الاتصالات" بالغرفة التجارية تنفي زيادة أسعار كروت الشحن
كروت شحن

شعبة "الاتصالات" بالغرفة التجارية تنفي زيادة أسعار كروت الشحن

2017-07-02 21:26:03

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، إن 1% هي نسبة الخصم من كروت الشحن لصالح ضريبة القيمة المضافة بحسب جهاز تنظيم الاتصالات وليس هناك زيادة في اسعار كروت الشحن.
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، الماذع على فضائية “ten”، الأحد، تقديم عمرو عبدالحميد، أن هامش ربح التاجر من كروت الشحن لم يتغير نهائيا ولذلك فهم يحاولوا رفع سعر الكروت، مشيرا إلى انه يجب توعية المواطنين ومعرفة اسعار كروت الشحن وعدم الوقوع فريسة للتجار.
وتابع إلى أنه يجب النظر أيضا بشكل عادل إلى التجار لتحقيق لهم هامش ربح عادل.

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