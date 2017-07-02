تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الإثنين، دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتى أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها على الإنترنت.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، أن “شركتى أوبر وكريم تخالفان قانون المرور، لأنهما تستخدمان السيارات الملاكى فى نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة”، مضيفة أن “عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمها، وتتسبب فى فرض نفسها على أصحاب المهنة الحقيقيين وهم سائقو التاكسى”.

وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التى لحقت بأصحاب التاكسى جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة فيها مثلما يفعل أصحاب التاكسى، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور