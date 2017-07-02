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هل سترتفع أسعار كروت الشحن قريبًا؟
كروت شحن

هل سترتفع أسعار كروت الشحن قريبًا؟

2017-07-02 21:04:27
كتب - متابعات

كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، أنه لا يوجد أي زيادات مرتقبة في أسعار كروت الشحن، وأنه تم خصم 1% من قيمة كروت الشحن فقط وتعود لصالح ضريبة القيمة المضافة بحسب تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، المذاع على قناة “ten”، اليوم الأحد، أن بعض التجار استغلوا عدم حصولهم على هامش ربح متغير من كروت الشحن مما دفعهم إلى زيادة أسعار كروت الشحن.

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